VALMADRERA – Intorno alle 17:30 di mercoledì 26 marzo i Vigili del Fuoco – allertati dalla moglie – sono intervenuti tramite il distaccamento volontario di Valmadrera per soccorrere un escursionista andato in difficoltà in una zona impervia sopra la cittadina del Lecchese.

Una volta rintracciato, è stato portato in zona sicura con l’impiego della “barella portantina”.

RedCro