45ENNE CADE E MUORE SUL LEGNONE. ALTRO INFORTUNIO IN GRIGNETTA

PAGNONA/BALLABIO – Due incidenti in montagna nel pomeriggio di domenica 13 ottobre: drammatico quello che ha visto protagonista una donna di 45 anni precipitata nella zona del Bivacco Silvestri sul monte Legnone, in territorio comunale di Pagnona.

Alle 17 è giunta la notizia del suo decesso. Per recuperarla si sono mobilitati il Soccorso Alpino di Premana e l’eliambulanza dell’AREU di Como/Villa Guardia. La salma, una volta rinvenuta è stata portata fino a Pagnona. Pare che la sfortunata fosse in gita col fratello – del quale al momento non sono note le condizioni.

Meno grave la situazione della 22enne soccorsa in Grignetta: sul posto Soccorso Alpino di Barzio, Croce Rossa e automedica. La giovane è trattata in codice verde (indice dunque di condizioni “poco critiche”). Intorno alle 16 l’infortunata è stata presa in carico dall’ambulanza per essere poi trasportata all’ospedale di Lecco.

Per entrambi gli interventi, aggiornamenti della situazione in questa stessa pagina.

RedCro