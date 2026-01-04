ESCURSIONISTI BLOCCATI SUL RESEGONE, RECUPERATI DALL’ELICOTTERO DRAGO

ERVE – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nel territorio di Erve, dove tre escursionisti sono rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia nei pressi della Capanna Alpinisti Monzesi, sul versante meridionale del Resegone.

La richiesta di aiuto ha attivato la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco, che è salita in quota per raggiungere il gruppo in difficoltà. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con l’elicottero Drago, fondamentale per il recupero in sicurezza data la morfologia del terreno.

I tecnici SAF hanno individuato gli escursionisti, li hanno messi in sicurezza e hanno collaborato con l’equipaggio del Drago per il recupero e il trasferimento in zona sicura. Nessuno dei tre avrebbe riportato traumi significativi, ma l’area particolarmente scoscesa ha reso necessario l’intervento con tecniche di soccorso avanzate.

L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità.

RedCro