“ESEMPIO NELLA VITA E NELLO SPORT”: A GERMANEDO IL 12° MEMORIAL PETRALLI

LECCO – Torna a Germanedo uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile lecchese. Dal 17 gennaio al 1° febbraio si svolgerà il 12° Torneo “Esempio nella Vita e nello Sport”, organizzato dall’ASD Polisportiva Rovinata in collaborazione con l’Oratorio di Germanedo, in memoria di Fabrizio Petralli, figura storica e punto di riferimento per lo sport educativo del quartiere.

Il torneo si disputerà presso il campo sportivo di via Celestino Ferrario a Lecco, con gare in programma dalle 11 alle 15, e coinvolgerà numerosi giovani atleti delle categorie Pulcini, Primi Calci ed Esordienti, suddivisi per annate.

Ad aprire la manifestazione, sabato 17 gennaio, saranno i Pulcini 2015, seguiti domenica 18 gennaio dai Pulcini 2016. Il weekend successivo vedrà protagonisti i Primi Calci 2017 e gli Esordienti misti, mentre la fase conclusiva è prevista per sabato 31 gennaio con i Primi Calci 2018 e domenica 1° febbraio con gli Esordienti 2013.

Il Memorial Petralli non è soltanto un torneo sportivo, ma un’occasione per trasmettere ai più giovani i valori che hanno contraddistinto l’impegno di Fabrizio Petralli: educazione, rispetto, spirito di squadra e attenzione alla crescita umana oltre che sportiva. Per anni Petralli è stato allenatore, dirigente e presenza educativa costante all’interno della Polisportiva Rovinata e dell’oratorio di Germanedo, lasciando un segno profondo in generazioni di ragazzi.

Anche quest’anno il torneo si preannuncia come una vera festa di sport e comunità, capace di richiamare famiglie, appassionati e società del territorio. Un appuntamento che unisce competizione e memoria, nel segno di uno sport vissuto come scuola di vita.