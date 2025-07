ESINO LARIO – Carabinieri e ambulanza per il decesso di un cittadino di origini marocchine avvenuto oggi a Esino. L’uomo risiedeva da tempo nella località montana e risultava essere malato.

In paese si sono rincorse voci disparate – compresa quella, non confermata – di un omicidio, corredato da un arresto. Al momento non è comunque esclusa alcuna ipotesi …

