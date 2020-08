ESINO LARIO – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Consorzio della Patata Bianca di Esino comunica che l’edizione 2020 di “Tartifol… Fest” , purtroppo, non avrà luogo. A causa dell’emergenza sanitaria per coronavirus, in via cautelativa, quella che sarebbe stata la decima

edizione è annullata.

“Confidando nella risoluzione di questa triste sciagura, che ha investito violentemente le popolazioni delle nostre terre e le sta mettendo a dura prova con le disastrose conseguenze economiche – spiegano gli organizzatori – si dà appuntamento all’anno prossimo”.