A ESINO LA FESTA PER LA TERZA PROVA POLISPORTIVA UNDER 8 DEL CSI LECCO

ESINO LARIO – Domenica 22 febbraio la palestra di Esino Lario si è trasformata in un piccolo palazzetto dello sport in miniatura, animato dall’entusiasmo contagioso di circa cinquanta bambini provenienti da quattro società: Polisportiva Esino Lario, San Giorgio Volley Molteno, Polisportiva Alta Valassina e GSO Ballabio.
Una partecipazione numerosa, in linea con quanto previsto dal CSI Lecco per questa terza e ultima prova polisportiva Under 8, dedicata alla disciplina della palla due fuochi, versione semplificata e adattata del dodgeball, pensata per far divertire i più piccoli in totale sicurezza…