ESINO LARIO – L’ultimo volo sulla zona del rogo al Monte Croce è avvenuto giovedì sera, verso le 19:45.

Come annota il Dos (capo delle operazioni sul posto) Giorgio Colombo, 4 volontari sono ancora al lavoro oggi per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ampia area boschiva andata a fuoco: ben 37 ettari bruciati…