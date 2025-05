CHIESA AMBROSIANA NELLA LIBERAZIONE, DA ESINO UN NUOVO VOLUME

ESINO LARIO – Tra le iniziative per l’Ottantesimo Anniversario della Liberazione, si segnala la pubblicazione del volume dal titolo “La Chiesa di Milano protagonista negli ultimi tempi di un regime”, a firma dello storico esinese Valerio Ricciardelli, già nostro columnist per le politiche scolastiche, presidente dell’associazione Quaderni di storia Esinese, editrice dell’opera.

Il libro, non in commercio e destinato a biblioteche, studiosi e centri di documentazione, si compone di 170 pagine dense di contenuti in parte inediti …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS