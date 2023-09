LECCO – Incontro da non perdere quello del prossimo mercoledì 6 settembre nell’aula magna dell’edificio Espe a Lecco: mafia, beni confiscati e organizzazioni criminali sul nostro territorio sono gli argomenti cardine di quello che sarà un convegno molto partecipato. Presenti, infatti, Emilio Miceli della Cgil Nazionale, Tatiana Giannone dell’associazione “Libera” e previsti anche gli interventi del sindaco di Lecco, del presidente della Provincia di Lecco, del prefetto e molte altre autorità.

Lecco appartiene al gruppo di province lombarde con percentuale pro-capite più alta in merito a beni confiscati da organizzazioni criminali; se ne contano una quarantina di cui 33 trasformati successivamente in simbolo di legalità. Al centro della discussione anche la recente pizzeria antimafia “Fiore” inaugurata in quello che era il ristorante di “Wall Street” di Franco Coco Trovato, boss dell’ndrangheta lombarda condannato all’ergastolo.