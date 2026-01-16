ESPLODE UNA BOMBOLA A OGGIONO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

OGGIONO – Paura questa sera intorno alle 20.10 a Oggiono per l’esplosione di una bombola. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con un massiccio dispiegamento di mezzi: quattro provenienti dal comando di Lecco – un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e un fuoristrada con modulo antincendio – e due dal distaccamento di Valmadrera, tra cui un’APS e un mezzo dotato anch’esso di modulo antincendio.

L’intervento è tuttora in corso e non sono ancora note le cause dell’esplosione né eventuali conseguenze per le persone presenti nella zona. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi e verificare eventuali danni agli edifici circostanti.

RedCro