L’arroganza, l’atteggiamento provocatorio e maleducato dell’amministrazione Gattinoni registra un nuovo episodio. La decisione di espropriare l’area verde in via Balicco, di proprietà dei condomini del complesso Monte Legnone soprastante, per realizzare il terminal degli autobus, ora in stazione, ha creato comprensibile sconcerto, rabbia e interrogativi.

Su richiesta di alcuni cittadini ho chiesto pubblicamente in consiglio comunale il 5 luglio, e anche tre settimane dopo, la convocazione di una commissione consiliare che illustrasse quali soluzioni alternative sono state esaminate e per quali motivi poi scartate. Il sindaco si è dichiarato d’accordo.

È un argomento che interessa tutti visto che nella stessa area c’è l’uscita dalla strada statale 36, l’uscita di un parcheggio pubblico, l’uscita dal garage del condominio e pure l’accesso al centro commerciale Meridiana.

Trascorrono varie settimane e in settembre, comprensiva del fatto che l’attività in agosto rallenta, a margine di un consiglio parlo a tu per tu con il sindaco: “Mauro non farmi chiedere pubblicamente per la terza volta la commissione”. Il primo cittadino mi rassicura e solleciterà l’assessora Zuffi, delegata al tema trasporti. Tra l’altro la commissione darebbe all’amministrazione il vantaggio di avere l’occasione di dimostrare con i fatti la tanto declamata condivisione, trasparenza e sostenibilità.

Tralascio altri passaggi ed ecco che finalmente mi telefona l’assessora a metà ottobre garantendomi una data per la commissione che effettivamente è confermata da una mail: il 26 ottobre. Una successiva mail mi informa che non sarà il 26 ottobre ma il 2 novembre; sono trascorsi 4 mesi ma finalmente ci siamo. Ed ecco che il 27 ottobre arriva la convocazione della commissione per il 2 novembre.

Un unico punto all’ordine del giorno che non riguarda affatto la realizzazione dei terminal bus: non volevo credere d’essere stata presa in giro così platealmente. Magari arriva una telefonata di spiegazione da Renata Zuffi. Niente.

Totale disprezzo per la mia richiesta e soprattutto per i lecchesi che in fondo chiedevano solo informazioni.

L’arroganza del potere, al potere per una manciata di voti.

Cinzia Bettega

Capogruppo consiliare comune di Lecco

Lega Lombarda per Salvini premier