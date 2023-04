LECCO – Nel pomeriggio di martedì è stato rintracciato dai Carabinieri, in provincia di Lecco, “un soggetto pericoloso, irregolare sul territorio nazionale”. Il 37enne, di nazionalità marocchina, era già noto alle Forze dell’Ordine in quanto gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, “nonché per essere destinatario di decreto di espulsione e inottemperante all’ordine del Questore e del provvedimento di rigetto dell’emersione inoltrata in suo favore ex D.L. 34/2020”.

Il Servizio Immigrazione, “nelle more dell’espulsione, riservava un posto presso il CPR di Macomer (NU); lo straniero veniva, pertanto, sottoposto alle previste visite mediche, necessarie per l’ingresso nella suddetta struttura”. Gli è stato notificato, quindi, il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecco “poiché soggetto ritenuto socialmente pericoloso” e il provvedimento di trattenimento presso il CPR emesso dal Questore di Lecco.

“Con l’ausilio dei Carabinieri il soggetto, con volo aereo, nella notte veniva pertanto accompagnato al CPR di Macomer, per l’attivazione delle successive procedure finalizzate al suo rimpatrio nel paese d’origine”.