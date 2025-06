ESTATE IN MUSICA ALLA “CASA MADONNA DELLA FIDUCIA” DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – “Sotto dura stagion dal sole accesa, langue l’huom, langue l’ gregge e arde il pino…”. Così si apre il celebre sonetto dedicato all’estate, composto in versi e musica dal grande Antonio Vivaldi. È proprio con queste suggestive parole che martedì 3 giugno, in un caldo pomeriggio di inizio estate, si è aperta ufficialmente la nuova stagione alla RSA “Casa Madonna della Fiducia” di Calolziocorte.

L’evento, organizzato dalle educatrici Sara Bolis e Loredana Farina, ha visto la partecipazione di “Gabriele e i suoi amici”, un gruppo musicale ormai molto amato dagli ospiti e dai frequentatori della struttura. Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini e Giovanni Gilardi hanno animato il pomeriggio con le loro voci inconfondibili e gli strumenti che li accompagnano da sempre, regalando momenti di gioia e coinvolgimento.

A rendere ancora più speciale l’incontro sono stati due ospiti d’eccezione: Casto Pattarini, autore del testo, e Rosalba Bolis, che ha impreziosito l’esibizione con la cristallina voce del suo mandolino. Insieme a Gabriele Bolis e Anna Fumagalli, hanno presentato la “Canzone del Magnodeno”, un brano dedicato al Monte Magnodeno, già apprezzato dal pubblico lo scorso 28 febbraio.

Le melodie hanno toccato il cuore di tutti i presenti, risvegliando ricordi e portando un’ondata di spensieratezza e allegria. In un mondo sempre più frenetico, dove spesso manca il tempo per ascoltare, questi momenti di condivisione musicale diventano preziosi per chi ha ancora tanto da raccontare e insegnare.

A suggellare la giornata, le parole di Sant’Agostino: “Nella solitudine, l’anima si incontra con la sua vera natura”. Un invito a trovare nella quiete e nella musica la forza per aprire il cuore alla vita e alla gioia, proprio come si è visto negli occhi dei residenti della RSA, che porta con orgoglio il nome di “Madonna della Fiducia”.