LECCO – Nella mattinata del 1 luglio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Estate insieme over 60”, il programma di iniziative promosso dal Comune di Lecco, spazio “Il Giglio”, e rivolto agli ultrasessantenni residenti in città. Un fitto calendario di proposte che accompagnerà per tutta l’estate i cittadini lecchesi con attività sociali, culturali e aggregative, realizzato in collaborazione con molteplici realtà del territorio. Alla conferenza sono intervenuti l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni e la coordinatrice del Giglio Beatrice Civillini.

“Anche quest’anno lo spazio Il Giglio del Comune di Lecco non va in vacanza e, anzi, rilancia con un ricco programma di attività che ci accompagneranno per tutta l’estate –le parole dell’assessore al Welfare Emanuele Manzoni –, grazie alla preziosa collaborazione con tantissime realtà della città come associazioni, parrocchie, circoli che hanno voluto, ancora una volta, dare il proprio contributo per creare questo ricco calendario di proposte mettendo a disposizione e in rete idee, spazi, volontari, competenze e risorse, e che ringrazio sentitamente per questo. Un ringraziamento particolare al Giglio per il prezioso lavoro di tessitura e per essere ormai diventato un punto di riferimento insostituibile, da luogo della malavita a vero e proprio ‘spazio di comunità’ a disposizione di tutte le persone che abitano il nostro territorio. E un ultimo, ma molto importante, ringraziamento alle persone che decideranno di partecipare attivamente alle attività del programma, che vedranno tutti i Rioni della nostra città protagonisti con le loro piazze, circoli, strade e giardini. Buona estate insieme”.

Tra le tante proposte, in molti casi condivise con gruppi più giovani, di “Estate Insieme over 60” tra luglio e settembre troveranno spazio letture di passi dei “Promessi Sposi”, laboratori creativi, visite guidate a luoghi di interesse, esperienze nella natura, mostre e momenti culturali, pranzi e cene conviviali. Inoltre, il Giglio fornirà per tutto il periodo estivo un’attività di assistenza individuale all’utilizzo di computer, tablet e smartphone, che si terrà tutti i venerdì dalle 9:30 alle 11:30.