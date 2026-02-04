ESTORSIONI AI GENITORI PER LA DROGA, CHIESTI 6 ANNI PER UN 48ENNE OGGIONESE

LECCO – Chiesta la condanna a 6 anni e 2 mesi per un 48enne, residente nell’Oggionese, per estorsione. I fatti risalgono al periodo tra il 2023 e 2025 quando per procurarsi la droga estorceva soldi ai genitori e in alcuni casi li aveva anche maltrattati.

Il 48enne è stato arrestato lo scorso anno, si trova nel penitenziario di Como e oggi è comparso davanti al giudice Gianluca Piantadosi: il suo difensore ha ottenuto il rito abbreviato per il suo assistito e al termine della discussione il Pm Simona Galluzzo ha chiesto la condanna a 6 anni e 2 mesi. I reati di cui il 48enne è accusato sono: estorsione, minaccia, lesioni e stalking.

Il 48enne lecchese estorceva soldi ai genitori per acquistare la droga. Il Gup Piantadosi ha aggiornato l’udienza al 4 marzo per repliche, poi ci sarà la sentenza. Il giorno prima – davanti a un altro giudice – il lecchese sarà processato per stalking.

A.Pa.