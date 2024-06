EUROPEE. FORZA ITALIA GALVANIZZATA: “BEL REGALO DI SILVIO BERLUSCONI”

L’ottimo risultato incassato al termine delle operazioni di spoglio per le elezioni europee ha galvanizzato gli animi degli Azzurri lecchesi e ripaga di tutti gli sforzi messi in campo dalla nuova segreteria provinciale di Forza Italia che dal maggio 2023 ha lavorato sul territorio per centrare questo ambizioso obiettivo.

Il 9,7% registrato poche ore fa rappresenta un grande balzo in avanti rispetto al 4,7% ottenuto l’anno scorso ed è certamente un bel regalo che il partito di Silvio Berlusconi ha fatto al suo indimenticato presidente proprio nell’imminenza del 12 giugno e dunque del primo anniversario della sua scomparsa.

Con questo risultato e come ha detto il segretario nazionale Antonio Tajani le idee di Silvio Berlusconi e i valori di Forza Italia non vanno nel congelatore come invece auspicato da più di qualcuno nel recente passato ma anzi acquistano nuovo vigore e noi, dal livello centrale fino ai territori più periferici del Belpaese, sapremo proteggerli con convinzione rilanciando l’azione del partito e questo anche in vista dei nuovi appuntamenti elettorali che già si affacciano all’orizzonte politico e amministrativo anche in provincia di Lecco.

Noi, iscritti, militanti e simpatizzanti, infatti, saremo pronti a testimoniare ancora una volta e con immutato impegno la fedeltà verso i nostri più profondi convincimenti cristiani, popolari e europeisti.

Con immutato fervore gli Azzurri lecchesi si stanno preparando ad affrontare l’ormai prossimo rinnovo del consiglio provinciale il cui ruolo sul territorio di Lecco deve poter crescere e acquistare ulteriore forza e determinazione a supporto dell’azione amministrativa degli 84 comuni della nostra provincia.

Da ultimo ma non per ultimo particolare attenzione sarà presto riservata da Forza Italia anche alle elezioni comunali che nel 2026 vedranno i lecchesi chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e un alternativo governo per la città capoluogo di provincia. Per giungere preparati all’importante appuntamento è stato recentemente nominato il segretario cittadino nella persona del apprezzatissimo avvocato Claudio Rea che ben conosce Lecco e i lecchesi e pertanto saprà guidare nel migliore dei modi la motivata compagine di aspiranti consiglieri comunali che fin da ora intendono ribaltare la situazione in comune per dare nuovo vigore alle politiche di palazzo Bovara.

Roberto Gagliardi

Segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco