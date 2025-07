EUROPEI DONNE, ITALIA-NORVEGIA 2-1: SOFIA CANTORE PROTAGONISTA

LECCO – Ieri, nei quarti di finale degli Europei di calcio femminile, l’Italia ha realizzato una straordinaria impresa battendo la Norvegia per 2-1 e conquistando la semifinale dopo 28 anni, un traguardo storico.

Una protagonista assoluta della partita è stata la calciatrice lecchese Sofia Cantore, la cui prestazione è stata decisiva grazie a due assist fondamentali per la capitana Cristiana Girelli. Al 50’, Cantore ha servito un assist preciso che ha permesso a Girelli di sbloccare il risultato con un tap-in. La seconda giocata decisiva è arrivata al 90’, quando un altro cross millimetrico di Cantore ha dato a Girelli l’occasione di segnare con un colpo di testa vincente che ha fatto esplodere di gioia le Azzurre e i tifosi.

La partita è stata combattuta e intensa, con la Norvegia capace di pareggiare grazie a Ada Hegerberg al 66’, che però aveva poco prima fallito un calcio di rigore. Tuttavia, la solidità e la determinazione dell’Italia, sostenuta dall’eccellente prova di Cantore, sono emerse nel finale, regalando alle Azzurre una vittoria dal sapore storico.

Il contributo di Cantore non si è limitato agli assist: la sua vivacità sulla fascia sinistra e la costante minaccia offensiva hanno rappresentato un valore aggiunto prezioso per la squadra di Soncin, risultando determinante per il successo azzurro.

Grazie a questa vittoria, l’Italia attende ora la vincente tra Svezia e Inghilterra per la semifinale che si disputerà il 22 luglio a Ginevra.