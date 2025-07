EVASIONE E RICICLAGGIO, LE FIAMME GIALLE SEQUESTRANO BENI PER 3 MILIONI

LECCO – I Finanzieri della Compagnia di Cernusco Lombardone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari a carico di 32 soggetti, indagati per reati tributari aggravati da associazione a delinquere. Tra le accuse contestate figurano l’utilizzo e l’emissione di fatture false, l’omessa dichiarazione, la distruzione di documentazione contabile e il riciclaggio di proventi illeciti. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.

L’inchiesta si inserisce nel contesto di una più ampia attività investigativa condotta con il G.I.C.O. del Nucleo PEF di Milano, che ha portato alla luce legami tra gli indagati e soggetti calabresi collegati a cosche della ‘ndrangheta, coinvolti nel traffico di stupefacenti.

L’indagine ha permesso di individuare due sodalizi criminali operanti rispettivamente tra le province di Lecco-Bergamo e Milano.

Il primo gruppo aveva creato società di comodo nel settore pubblicitario, utilizzate per emettere fatture fittizie. I clienti, dopo aver pagato, ricevevano il denaro indietro in contanti, meno IVA e una commissione del 10% a favore dell’organizzazione. Il denaro veniva poi trasferito tramite bonifici ad altri complici che lo prelevavano in contante per reinvestirlo.

Il secondo gruppo aveva fondato diverse cooperative con lo scopo di fornire manodopera in modo illecito, mascherando i rapporti di lavoro tramite contratti d’appalto fittizi. Queste cooperative si servivano di fatture false per compensare l’imposta dovuta, evitando il pagamento di tasse, ritenute e contributi previdenziali.

Le fatture emesse per operazioni inesistenti ammontano ad oltre 15 milioni di euro, con una conseguente evasione fiscale pari a circa 5,3 milioni di euro tra IVA e IRES. Il G.I.P. di Milano, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro dei beni riferibili alle 13 società coinvolte e ai rispettivi amministratori.

Oltre 30 perquisizioni sono state eseguite dalle Fiamme Gialle presso sedi aziendali e abitazioni private, portando al sequestro di beni pari al profitto dei reati accertati.

L’operazione rappresenta una nuova conferma dell’impegno congiunto tra Guardia di Finanza e autorità giudiziaria nel contrasto alle frodi fiscali e al riciclaggio. Un’azione decisa per tutelare la legalità economica e garantire equità tra contribuenti e imprese.