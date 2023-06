LECCO – 39 evasori totali scoperti in un anno dalla Guardia di Finanza di Lecco. Si tratta di commercianti e lavoratori autonomi che incassano senza mai emettere fattura, non dichiarano nulla al fisco e in questo modo non pagano le tasse né versano contributi.

Non solo sull’evasione l’impegno dei finanzieri lecchesi: nel 2022 e nella prima parte dell’anno in corso i militari hanno effettuato 3.360 ispezioni, undici delle quali sui tre milioni di euro stanziati dal Pnrr; 155 le indagini; 47 gli accertamenti patrimoniali contro esponenti, o sospetti tali, della criminalità organizzata; hanno denunciato 75 cittadini per reati fiscali; sequestrato per un valore complessivo di 14milioni di euro tra beni mobili e immobili o contanti mentre altri 54 milioni restano la vaglio dei magistrati.

I 280 controlli sul mercato dei carburanti hanno permesso di rilevare 30 irregolarità ai prezzi alla pompa. 44 i furbetti del reddito di cittadinanza perseguiti per 500mila euro di denaro percepito senza averne titolo.