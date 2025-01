EVENTI, ARCHITETTI: A ERBA LA TUTELA E L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI IN PLASTICA

LECCO – L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco, nell’ambito della rassegna Fornitori Offresi Arredo& Design in programma dal 16 al 18 gennaio presso Lariofiere Erba, organizza l’evento dal titolo “Dall’idea al progetto: forma, innovazione e tutela del product design in plastica” per venerdì 17 gennaio dalle 11 alle 13.

La grande produzione di objects di consumo a partire agli anni Cinquanta del Novecento è stata al centro del rinnovamento sociale e culturale della società italiana, legato a quello che viene definito il “boom” economico del dopoguerra. L’utilizzo di materie innovative come la plastica o più tradizionali come il legno e il metallo hanno sollecitato riflessioni e problematiche legate alla loro conservazione, ancora in parte irrisolte.

Molti di questi oggetti considerati ormai alla stregua di vere e proprie opere d’arte, hanno perduto nel tempo parte della loro iniziale valenza estetica e funzionale a causa del naturale degrado, sia per la consistenza degli stessi materiali che per il loro utilizzo.

Se nel campo artistico tradizionale, sono state formulate delle prassi di interventi conservativi ormai consolidati, nel Product Design mancano dei veri e propri protocolli chiari e unificati da mettere a disposizione per una specifica attività di conservazione che tenderebbe alla corretta musealizzazione della produzione che ha definito nel tempo in modo specifico l’immagine del Made in Italy.

Relatrice dell’evento sarà Elisa Storace, curatrice e progettista culturale specializzata in museologia e design. Dal 2008 ricopre il ruolo di curatrice del Kartell Museo e dal 2011 è consigliere della Fondazione Museo Kartell. L’intervento di Elisa Storace, esperta nel campo della conservazione museale, dal suo privilegiato osservatorio nella gestione della collezione di una tra le più importanti realtà produttive mondiali nel settore innovativo delle materie plastiche, vuole essere un significativo contributo rivolto ai professionisti, ai progettisti e agli operatori del settore, anche all’interno delle nuove norme europee.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco. Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti due CFP. L’evento è gratuito.