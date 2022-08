Nel settembre 2019, dopo un’altra entusiasmante edizione della festa, nessuno si sarebbe mai aspettato di dover restare fermi per ben due anni a causa della pandemia. Sono stati anni nei quali non è stato più possibile ritrovarsi, anni di preoccupazione con parecchie mascherine e pochissimi abbracci. Ora finalmente, dopo tanta attesa, si torna a festeggiare.

E per l’edizione 2022 gli organizzatori hanno pensato a un programma con tutti gli appuntamenti “storici” per Maggianico e non solo: la chilometro verticale, il Sanremino, la serata alpina, la Fiaccolata, la processione in ricordo del voto a San Rocco e altro ancora. Non mancherà la possibilità di chiacchierare davanti a una buona birra o a un profumato piatto della tradizione. Anche se la festa durerà qualche giorno in meno rispetto al passato, gli organizzatori sono certi che la voglia di stare insieme sarà sempre grande.