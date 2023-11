EVENTI: HEVIA AI PIANI D’ERNA CON MUSICA SOTTOZERO

LECCO – Domenica 17 dicembre alle 13 la cornamusa elettronica di Hevia approda ai Piani d’Erna per uno speciale concerto a 1300 metri di quota promosso dal Comune di Lecco.

Musica Tradicional Para Navidad, la winter edition di Sound of Lecco, porterà le sonorità popolari asturiane rivisitate dal celebre piper iberico in uno speciale repertorio natalizio nella scenografica cattedrale naturale del Monte Resegone. A fare da cornice a questo magico concerto, per un evento che dai mari del nord della Spagna raggiungerà il Mediterraneo e le terre che vi si affacciano, sarà l’esibizione del dj Madsoundsystem, con sonorità balcaniche, gipsy, orientali, swing e klezmer, miscelate all’atmosfera invernale dei Piani d’Erna.

“Accogliamo un’artista internazionale in Erna per continuare a promuovere Lecco anche nel periodo invernale: uniamo la bellezza del Resegone alla magia della musica per un evento che conferma il nostro territorio come protagonista nelle proposte outdoor in tutte le stagioni – dice l’assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Per l’occasione proponiamo un biglietto speciale della funivia a 7 euro: vogliamo dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora in montagna perché anche altri imprenditori possano scegliere di tornare a investire in questo territorio sapendo che l’amministrazione comunale è al loro fianco”.