EVENTI/IL CALENDARIO DELLE MOSTRE IN CITTÀ PER IL 2025

LECCO – Presentato il calendario delle mostre della città di Lecco che si riempirà di nuovi appuntamenti in vari luoghi della città.

“Un ricco calendario di mostre e appuntamenti – ha spiegato Simona Piazza, assessora alla Cultura del Comune di Lecco -, non soltanto in Torre Viscontea, che vedrà un incremento delle esposizioni dalle 8 del 2024 alle 9 del 2025, ma anche in altri e nuovi spazi, fra questi la biblioteca, la novità del teatro in occasione della sua riapertura, il piano terra e il primo piano di Palazzo delle Paure, con le grandi mostre.

Questa intensa attività è possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Lecco e numerosissime realtà culturali del territorio e non si limita a promuovere l’attrattiva turistica, ma punta anche e soprattutto a offrire proposte diversificate, per tutti i cittadini, con un “catalogo” che valorizza, ancora una volta, l’arte e le nostre tradizioni”.

A seguire il calendario completo di tutti gli appuntamenti:

Torre Viscontea

Proponente Titolo Date Fondazione 3M / Roberto Mutti Sport shots. Scatti di valore . Mostra fotografica 1° febbraio – 23 febbraio Inaugurazione 31 gennaio, ore 18 Emergency / Rosa Miccio AFGHANA – Storie di donne afghane . Mostra fotografica 8 marzo – 30 marzo Inaugurazione 7 marzo, ore 18 Clup Alpino Italiano, sezione di Lecco La storia dell’alpinismo lecchese nelle immagini di Pino Comi . Mostra fotografica 12 aprile – 11 maggio Inaugurazione 11 aprile, ore 18 Assocultura Lecco, I.I.S. Medardo Rosso di Lecco, Enaip di Vimercate, C.F.P. Consolida Lecco in Acquarello 2025 . 24 maggio – 15 giugno Inaugurazione 23 maggio, ore 18 Associazione Imbarcazioni storiche del Lario e dei laghi minori / Viviana Musumeci Le Muse del lago di Como . Mostra fotografica di Monica Cordiviola sull’inquinamento del lago 28 giugno – 27 luglio Inaugurazione 27 giugno, ore 18 Immagine Valsassina / Paolo Cagnotto La satira a Lecco: da Careghini a Chiappori passando per il Lecch Gaina . Rassegna di personaggi della satira di Lecco 6 settembre – 21 settembre Inaugurazione 5 settembre, ore 18 Les Cultures Immagimondo 2025 . Mostra Fotografica 27 settembre – 19 ottobre Inaugurazione 26 settembre, ore 18 Associazione Profumo di Bethania / Fiorella Fiorelli La natura ci osserva . Mostra collettiva di pittura e scultura 25 ottobre – 16 novembre Inaugurazione 24 ottobre, ore 18 Associazione italiana Amici del Presepio, sezione di Lecco XIV Mostra di Presepi e Diorami . 7 dicembre – 11 gennaio 2026 Inaugurazione 6 dicembre, ore 18

Palazzo delle Paure – piano 1

Proponente Titolo Date Associazione culturale Madonna del Rosario / don Bortolo Uberti Capolavoro per Lecco 2025 . 6 dicembre – 8 marzo 2026 Inaugurazione 5 dicembre, ore 18

Palazzo delle Paure – piano terra

Proponente Titolo Date Comune di Lecco / servizio cultura e grandi eventi Bellezza infinita: alla scoperta delle profondità del Lario .

In occasione del Festival Geocult 4 maggio – 11 maggio Inaugurazione 3 maggio, ore 18

Teatro della Società – ridotto

Proponente Titolo Date Federico Wilhelm Fotografia di scena . Mostra Fotografica In occasione dell’apertura del Teatro della Società

Biblioteca civica Uberto Pozzoli