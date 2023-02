CALOLZIOCORTE – Giovedì 2 marzo al Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte la presentazione del libro “Il Paese delle armi” (Altreconomia ed., 2022), in presenza dell’autore Giorgio Beretta (analista di OPAL – Brescia) e del direttore di Altreconomia Duccio Facchini, il quale si occuperà di introdurre la serata contestualizzando territorialmente i contenuti del libro.

“Il Paese delle armi” affronta i temi della produzione, del commercio e dell’uso delle armi “comuni” nel nostro Paese: demolisce falsi miti, fa luce su zone grigie e reticenze interessate, sugli omicidi con armi legalmente detenute e sulle falle nel sistema di controllo. Un lavoro certosino e paziente che Giorgio Beretta condensa in questo sforzo letterario.

In Italia si stimano – la trasparenza resta una chimera – tra 3 e 4 milioni di persone armate con armi “comuni”, per la difesa personale, l’attività venatoria, il tiro sportivo. Armi definite “leggere”, ma che l’ex segretario generale dell’Onu, Kofi Annan, non esitò a definire “armi di distruzione di massa”, non meno letali di quelle per uso militare. Armi che uccidono anche quando sono detenute in modo legale, come dimostrano le tragiche statistiche di omicidi e femminicidi.

L’iniziativa è promossa dalla Tavola lecchese per la Pace e rappresenta, a tutti gli effetti, la prima uscita pubblica del sodalizio che la scorsa settimana, simbolicamente, ha ribadito il “Cessate il fuoco” in merito al conflitto russo-ucraino con la posa di uno striscione sul Ponte Kennedy di Lecco.

L’ingresso è gratuito e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.