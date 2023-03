LECCO – Domenica 2 aprile alle 20:45 il concerto di musica classica ‘Via Crucis’ nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Maggianico.

L’evento è organizzato dalla Comunità pastorale Beato Serafino Morazzone di Maggianico-Chiuso. ‘Via Crucis’ è una delle ultime opere di Franz Liszt. La versione originale presentata in questo concerto prevede l’organico con baritono solo, coro e organo. Verrà poi eseguito lo ‘Stabat Mater’ di Joseph Rheinberger, una cantata per coro e organo, composta nel 1890. Originariamente per coro e organo a scopo liturgico, fu poi trascritta dallo stesso compositore originario del Liechtenstein nella versione per coro e orchestra d’archi.

Protagonisti saranno il coro Sini Nomine di Varese e la Camerata Polifonica di Milano. Brian Sala il baritono con Stefano Crosazzo all’organo. A dirigere l’evento Giuseppe Reggiori, pianista, clavicembalista e direttore di coro, diplomato brillantemente presso il Conservatorio di Parma.