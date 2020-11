LECCO – “L’Opera siamo noi. I maestri della consulta musicale (si) raccontano”. È questo il primo appuntamento via streaming organizzato dalla Consulta Musicale di Lecco.

“L’Opera siamo noi è un monito che ci vuole accompagnare in questo difficile anno in cui tutto sembra giocare a sfavore delle realtà associative musicali – spiega Michele Casadio, presidente della Consulta Musicale di Lecco -. Ma non tutto è perduto, anzi. Vogliamo garantire comunque un’offerta culturale per la comunità sociale e creativa del nostro territorio, cercando di arrivare al pubblico con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. Cominceremo questo sabato con i maestri Francesco Bussani del Coro Alpino Lecchese e Davide Spreafico del Corpo Musicale ‘A. Manzoni’ di Lecco.”

“Il nostro lavoro va sempre più inquadrato nel programma di promozione e sviluppo musicale, volto a sostenere le giovani generazioni nel loro percorso di crescita, partendo dall’idea che educazione e cultura siano le basi per il futuro della nostra società. L’Opera siamo noi è un messaggio di grande speranza che promuoverà anche la Maratona Telethon 2020. Per questo è un’iniziativa sostenuta dal Comune di Lecco, che sarà rappresentato dal vicesindaco Simona Piazza in un saluto iniziale”.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria inviando il proprio nome ed una mail a consultamusicale@gmail.com.