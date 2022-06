ANNONE DI BRIANZA – Neanche il tempo di ripensare al finale dell’edizione appena terminata, che l’organizzazione del Nameless Music Festival lancia già la prima ufficialità per l’evento del 2023, tra conferme e novità.

Partiamo dalla location: nonostante qualche disguido con i parcheggi e con la viabilità in entrata e uscita dal festival, il Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza non ha affatto deluso le aspettative ed è stato riconfermato anche per la prossima edizione. Nessuna illusione dunque per quei pochi nostalgici sognatori che speravano di rivedere il NMF nuovamente nei prati valsassinesi di Barzio.

Ma quello che più spunta all’occhio dal primo annuncio è che le date per l’anno prossimo sono “solamente” tre. Si parla infatti di 2, 3 e 4 giugno. Un passo indietro rispetto all’evento “allargato” del 2022, il primo con ben quattro serate.

Ancora nessuna indiscrezione invece per quanto riguarda gli artisti, anche se, dopo un’edizione che ha visto suonare e cantare personalità di caratura mondiale, le aspettative dei fan sono molto alte.

Intanto, già da oggi sarà possibile acquistare i primi biglietti del 2023, in numero limitato e a “prezzo vantaggioso”.