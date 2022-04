LECCO – Fra le iniziative in ambito culturale organizzate dal Forum Salute Mentale di Lecco, è in programma per il prossimo giovedì 28 aprile, dalle 17,30 alle 19 al ristorante “Fiore, cucina il libertà” di via Belfiore 1 a Lecco, la presentazione del libro “Superare la contenzione nelle RSA” di Alberto Longhi.

Nel testo l’autore, Consulente psicologo presso la RSA “La Madonnina” di Vendrogno, propone una riflessione sulla soggettualità nel malato di demenza e sulle implicazioni etiche legate alla pratica della contenzione sistematica, per esplorare poi la terapia del riconoscimento come alternativa all’utilizzo delle contenzioni.

Il Forum Salute Mentale di Lecco, coordinamento di cittadini, operatori, familiari, utenti e associazioni sensibili al tema della salute mentale, è attivo dal 2014 nella provincia di Lecco, con il duplice scopo di contribuire alla crescita di una cultura di sensibilità e attenzione del territorio sui diversi aspetti sociali, culturali, sanitari e relazionali che riguardano questo tema, e promuovere in collaborazione con gli operatori un miglioramento della risposta complessiva del territorio alla domanda di salute mentale.