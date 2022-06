PESCATE – Andrà in scena sabato 11 l’evento di pulizia del lago “Save the Lake“, a bordo di canoe sulle rive tra Lecco e Garlate. L’iniziativa è aperta a tutti e, come spiega l’organizzazione, “abbiamo già riempito 70 canoe, oltre a molti privati che verranno con la propria”. Ma anche per chi non ne possiede una o ha semplicemente paura dell’acqua, la soluzione c’è: “Chi vuole può aderire spostandosi a piedi o in bicicletta o comunque nel modo in cui preferisce, magari con mezzi che non inquinino troppo”.

Il ritrovo è alle 9:30 alla Canottieri di Pescate, in via Alzaia 11. Da lì si partirà con il clean up del Lario lecchese, che andrà avanti fino alle 14/15, quando la compagnia si sposterà al bar Lo Spot di Galbiate, dove sono in programma il torneo di pallavolo 4×4, attività extra tra cui skateboard e giocoleria e una sessione di yoga dalle 17 in avanti. Sempre allo Spot musica e divertimento fino alle 24.

“Abbiamo già una forte adesione. Sono diversi gli enti che hanno supportato l’iniziativa: Canottieri Pescate, Decathlon Osnago, Lario Reti, Legambiente, Oggiono Layak, Duckdive e molti altri. Speriamo che vada a gonfie vele, in modo tale che l’anno prossimo potremo ampliare il progetto a enti superiori che dovrebbero occuparsi loro stessi di attività di questo tipo” conclude l’organizzazione.