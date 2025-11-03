EVENTO DELLE “MYSTERY BOX” A LECCO: UN SUCCESSO SORPRENDENTE

LECCO – Prima volta a Lecco per l’evento delle Mystery Box, e il risultato è stato un vero successo: oltre cinque quintali di materiali hanno trovato nuova vita. L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di recuperare e rimettere in circolo pacchi e oggetti smarriti o invenduti, ha attirato moltissimi curiosi e appassionati.

Negli scatoloni si poteva trovare davvero di tutto: orologi, droni, telefoni, ma anche componenti d’auto come cambi e mascherine anteriori di Mercedes e Audi. Dai privati ai rivenditori, in tanti hanno partecipato – spinti dalla voglia di provare il brivido della sorpresa, un po’ come nei celebri programmi televisivi dedicati alle aste.

Non sempre il contenuto era quello sperato, ma il fascino dello “spacchettamento” ha contagiato tutti, riportando molti partecipanti a un entusiasmo quasi infantile. “Nonostante siamo partiti con una bilancia in meno, abbiamo dovuto rimpinguare più volte la merce durante i giorni dell’evento,” racconta Giorgio, uno degli organizzatori. “Sicuramente per il prossimo anno ci saranno delle novità”.

Dai modellini radiocomandati ai droni o alle esche elettriche per la pesca, l’evento ha rappresentato un modo alternativo e divertente per dare una seconda vita agli oggetti, unendo curiosità, sostenibilità e intrattenimento.

