FA IL PIENO A VALMADRERA IL LIBRO DI STUCCHI E DEL PARACANOISTA KLOKPAH

VALMADRERA – Davanti ad oltre un centinaio di persone l’autrice Francesca Stucchi ha portato la grande testimonianza di vita del canoista paralimpico Kwadzo Klokpah, raccontata nel libro “Il vento dei desideri”.

La serata, organizzata dalla Biblioteca e dalla Consulta dello Sport di Valmadrera in collaborazione con Sacra Famiglia Fondazione Onlus, Oltre Noi e coop Arcobaleno, è stata presentata da Stefano Spreafico alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e non solo.

Kwadzo ha portato una testimonianza di vita e di speranza di riscatto possibile che ha messo in luce la forza delle relazioni che possono cambiare la vita delle persone: inchiodato a un letto d’ospedale ai confini della savana il piccolo Kwadzo è in fin di vita, abbandonato. Ma incontra un giovane volontario che lo porterà in Italia, spalancandogli le porte di una nuova vita. Sul lago scopre il calore di una famiglia e insegue il sogno di diventare un campione di canoa. La sua carriera sportiva decolla nella Canottieri Lecco, Kwadzo diventa uno tra i migliori paracanoisti al mondo, fino a Parigi 2024. “Se il destino era scritto nelle stelle, lui le aveva tirate giù, baciate una ad una, e poi aveva cambiato il finale della storia”.

Il prossimo incontro della stagione di “Aperitivo con l’Autore” si terrà il 18 gennaio alle 16 allo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli. Gli autori del quarto incontro saranno: Enrico Rigamonti con “Le note del violino maledetto”, Giovanni Molinari con “La teoria dell’elefante”, Linda Spandri con “I fantasmi non nuotano”. A intervistare due degli autori sarà Elisa Miccichè. Al termine rinfresco realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale tra le famiglie dei Caduti in Guerra di Valmadrera.