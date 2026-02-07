FABIO VERGANI NUOVO REFERENTE PER IL GRUPPO “CIVICI PER LA PROVINCIA”

LECCO – Il Gruppo Civici per la Provincia si rimette in cammino dopo le ultime elezioni per il presidente della Provincia e proprio Fabio Vergani, sindaco di Imbersago e candidato presidente che ha raccolto oltre il 49% dei consensi, è stato nominato referente per il gruppo “Civici per la Provincia” nell’ assemblea del 5 febbraio. A collaborare con lui saranno due altri sindaci, Cesare Colombo sindaco di Valmadrera e Aldo Riva sindaco di Castello Brianza.

Tutti i presenti e le persone collegate hanno ringraziato Fabio Vergani per il forte impegno e l’autorevolezza con cui ha condotto il momento elettorale e hanno sottolineato la necessità di continuare un percorso, magari più strutturato e radicato sui territori.

A questo proposito, nei prossimi giorni saranno nominati dei rappresentanti del gruppo per ogni circondario, sarà proposto un manifesto di intenti a cui sarà possibile aderire , oltre a organizzare incontri tematici a carattere amministrativo.

Il tutto con la consapevolezza di conservare una propria autonomia rispetto alle diverse forze politiche in campo e di una organizzazione territoriale al fine di partecipare alle elezioni dei consiglieri provinciali del prossimo autunno.