ECONOMIA: FACILE.IT ACQUISISCE IL 100% DELLA LECCHESE ITALFINANCE

MILANO – Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A (www.facile.it), tech company leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, annuncia oggi l’acquisizione del 100% di Italfinance.

L’operazione, per la quale non è stata resa nota la cifra di acquisto, riguarda le società del Gruppo Italfinance: Italfinance Mediazione Creditizia Corporate Srl, Italfinance Holding Srl, Italfinance Consulenti per il Credito Agevolato Srl, Italfinance Impresa Srl e Easyfintech Srl.

Grazie all’acquisizione, Facile.it e Italfinance potranno sviluppare nuove sinergie e rafforzare l’offerta rivolta al mondo B2B. Fondata alla fine degli anni ’80, Italfinance è oggi leader nel mercato della mediazione creditizia corporate; la società, che nel tempo è diventata uno dei player di riferimento nell’ambito della consulenza finanziaria e della finanza agevolata e ESG, offre un’ampia serie di servizi alle imprese che vanno dal finanziamento e leasing di beni strumentali alle assicurazioni, dalla consulenza bancaria fino alla finanza ordinaria, straordinaria e internazionale.

L’operazione consentirà a Facile.it di potenziare i servizi alle imprese, mentre Italfinance potrà beneficiare delle competenze tecnologiche portate dalla tech company e continuerà ad operare sul mercato con il proprio brand sotto la guida di Emilio Panzeri e Carlo Olivetti (in copertina), confermati, rispettivamente, nei ruoli di presidente Italfinance Holding Srl e presidente di Italfinance Mediazione Creditizia Corporate Srl; entra nel team manageriale, con la carica di direttore generale, Daniela Zancan, già Managing Director Stores&FMP di Facile.it.

“L’acquisizione di Italfinance rappresenta un punto importante nel piano industriale di Facile.it e ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento e l’offerta dedicata a imprese e professionisti”, dichiara Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it. “La nostra missione è di rendere più facile la vita dei consumatori alle prese con la gestione delle spese familiari e lo facciamo offrendo loro una consulenza mirata e opportunità concrete di risparmio; negli anni siamo diventati un punto di riferimento per milioni di italiani, con l’ingresso di Italfinance vogliamo diventarlo in breve tempo anche per le aziende”.

“Quello che annunciamo oggi è un passo fondamentale nel percorso di crescita e innovazione di Italfinance” afferma Emilio Panzeri, presidente del Gruppo Italfinance “L’orientamento di Facile.it verso le soluzioni tecnologiche e le applicazioni digitali ci consentirà di potenziare le nostre capacità, ottimizzare i servizi finanziari e assicurativi – offerti fino ad oggi a oltre 20.000 imprese – e rafforzare ulteriormente il nostro ruolo nel settore della consulenza finanziaria corporate. Sono convinto che, grazie a questo accordo, Facile.it e Italfinance affronteranno insieme le sfide future con maggiore forza e competenza”.

L’operazione di acquisizione è stata seguita dall’ufficio M&A di Facile.it e, in qualità di advisor sell side, lo studio Vitale&Co.