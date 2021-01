LECCO – A conclusione dell’edizione 2020 de “I Luoghi del Cuore” promossa dal Fondo Ambiente Italiano, arrivano i risultati quasi definitivi relativi al luogo sostenuto dalla Delegazione e dal Gruppo FAI Giovani di Lecco, ovvero il complesso delle mura cittadine con l’arena, i sotterranei e il piccolo muro decorato a grottesche risalente alla fine del Settecento.

“La ‘conta’ dei voti non è ancora chiusa ma già possiamo anticiparvi che sono state raccolte oltre duemila firme, talché il complesso delle mura dovrebbe rientrare tra i primi duecento luoghi della classifica – spiegano i membri dell’associazione -. È un risultato molto significativo giacché conferma il generale interesse verso un luogo importante non solo per la mera storia cittadina ma anche e soprattutto per l’identità e la cultura del territorio”.

“Ne abbiamo avuto conferma durante le scorse Giornate FAI d’Autunno che si sono svolte in tre luoghi legati alle origini urbanistiche del centro di Lecco (le mura, la torre “viscontea” e il torrione alla base del campanile di S. Nicolò): l’iniziativa, nonostante le pesanti limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, ha avuto enorme e insperato successo, tanto che in poche ore sono andati esauriti i posti disponibili” continuano dal FAI.