LECCO – Ci sono anche sette lecchesi tra i condannati per una faida tra rapper. Lo ha deciso il gup di Milano Rossana Mongiardo, a seguito delle indagini del pm Francesca Crupi, condotte da polizia e carabinieri.

La condanna riguarda la gang che fa capo a Mohamed Lamine Saida, nome d’arte di Simba La Rue, 21enne italo-tunisino residente a Merone in provincia di Como, dopo l’inchiesta nata per gli scontri con la banda rivale del padovano-marocchino Baby Touché. Per lui una condanna a 4 anni e 1.200 euro di multa.

Il giudice ha condannato altri cinque imputati a pene fino a 3 anni e 8 mesi e un altro imputato ha patteggiato 3 anni e 4 mesi. Nel dettaglio: il valmadrerese Alan Momo ha patteggiato 3 anni, 4 mesi, 20 giorni e 800 euro di multa; l’introbiese di origine macedone Mevljudin Hetem condannato a 3 anni, 8 mesi e mille euro di multa; per Sara Ben Salha di Verderio, accusata di essere stara l’esca con cui attirare in trappola i due compagni di Baby Touché, condanna a 3 anni, 5 mesi, 10 giorni e 800 euro di multa. Il garlatese Ndiaga Faye dovrà scontare 10 mesi di reclusione, il lecchese Pape Loum 8 mesi così come il calolziese Chakib Mounir. Per i medesimi fatti ma con rito ordinario sono già stati condannati Fabio Carter Gapea a 7 anni e Marco Locatelli a due anni e nove mesi.

Al centro del processo c’erano le accuse di lesioni e rapina per un’aggressione a marzo 2022 in via Settala a Milano commessa dal gruppo “per sfregio e punizione” per “mortificare” la vittima, un giovane che faceva parte anche lui del gruppo rivale. E poi le lesioni aggravate ai danni di Baby Touché, che, però, ha deciso di non sporgere denuncia contro gli imputati e dunque era già caduta l’altra accusa per quel fatto, ovvero il sequestro di persona.

Quella di Touché, secondo la Procura, era stata una “reticenza per una logica di banda”. Simba è anche a processo davanti alla settima penale, con l’altro noto trapper Baby Gang e altri giovani, per una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi. Per Simba sono stati chiesti 5 anni e 8 mesi e per Baby Gang 4 anni e 8 mesi. Sentenza il 15 novembre.

