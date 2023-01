LECCO – Il Comune di Lecco ha istituito la chiusura temporanea della ‘Falesia di Versasio’ imponendo il divieto di accesso alla stessa. L’ordinanza risale al 30 dicembre 2022 ed è dovuta al distacco di un masso. In via cautelativa e per ragioni di sicurezza, è stato interdetto l’utilizzo della Ferrata.

La chiusura temporanea e il divieto di accesso resteranno in vigore fino al completamento delle necessarie attività di verifica e alla realizzazione degli eventuali interventi di ripristino. Il tutto sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia, salvo revoca.

Il distacco del masso è stato segnalato a fine anno dal gruppo dei Ragni della Grignetta che ha mostrato le immagini di un blocco di circa 10 metri per 10, staccatosi dalla falesia.

