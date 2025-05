FALLIMENTO, CHIESTI 8 MESI PER AGENTE DI COMMERCIO E AVVOCATA LECCHESI

LECCO – Chiesta la condanna a 8 mesi di reclusione per Carlo Frigerio, agente di commercio e Monica Rosano, avvocato del Foro di Lecco. È la conclusione a cui è giunta la Procura e al termine della requisitoria il PM Chiara Di Francesco ha formulato la richiesta. L’indagine è partita da un’asta del fallimento Carsana e risale al 2018, con principale imputato l’avvocato Marco Scaranna, uscito dal processo perché dichiarato incapace di stare in giudizio per le sue condizioni di salute conseguenza di un incidente in montagna.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, Scaranna avrebbe chiesto a Frigerio la corresponsione di 15.000 euro per facilitare la pratica e per l’attività svolta come professionista nel preparare la documentazione è stata coinvolta anche l’avvocatessa Monica Rosano, che si è sempre dichiarata estranea alla vicenda. Oggi l’avvocato Raffaele Lanza ha chiesto l’assoluzione della sua assistita per non aver commesso il fatto e ha evidenziato i rapporti professionali tra studi legali, ad esempio tra la sua assistita e Scaranna, rilevando come le modalità con cui i legali si dividono le pratiche magari possono ingenerare rilievi deontologici, ma non penali.

Il giudice Bianca Maria Bianchi ha aggiornato l’udienza a luglio per le repliche dei legali di Carlo Frigerio, poi la sentenza.