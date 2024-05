FALLISCE IL DIBATTITO ELETTORALE IN ORATORIO DEL “DON CAMILLO” DI ABBADIA

ABBADIA LARIANA – Tirava aria di Brescello e dei mitici personaggi di Guareschi ad Abbadia, con un don Camillo interpretato dal locale don Fabio Molteni – il quale, in modo del tutto inusuale per gli oratori (di queste parti e non solo) aveva promosso un dibattito elettorale tra i due candidati sindaci Azzoni e Carenini.

Si usa nel caso il tempo imperfetto, giacché al di là della “originalità” di un confronto politico nell’oratorio di via Stoppani, l’evento non s’ha da fare…

