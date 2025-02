FALSE RACCOLTE FONDI PER NON VEDENTI, L’UNIONE CIECHI METTE IN GUARDIA

LECCO – In merito alle segnalazioni apparse su alcune testate giornalistiche riguardanti tentativi di falsa raccolta fondi a favore di persone non vedenti, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Lecco intende mettere in guardia cittadini e sostenitori.

“La nostra associazione non ha dato incarico a nessuno per effettuare raccolte fondi a nome dell’UICI di Lecco – dichiara la presidente Paola Vassena -. Invitiamo tutti a diffidare di chiunque chieda donazioni a nostro nome.

Per qualsiasi informazione ufficiale, vi invitiamo a contattarci direttamente al numero 0341 284328 o a recarvi presso la nostra sede in Corso Matteotti 3/A, Lecco, durante gli orari d’ufficio.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco ringrazia tutti coloro che supportano la nostra missione e ricorda l’importanza di verificare sempre la legittimità delle iniziative di raccolta fondi”.

RedCro