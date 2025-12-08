FANFARA CARABINIERI IN CONCERTO PER I 30 ANNI DEL COMANDO PROVINCIALE

LECCO – In occasione del trentennale di istituzione, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco ha organizzato presso il rinnovato Teatro della Società di Lecco alle 21 del 12 dicembre prossimo un evento musicale, che non vuole essere un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nella musica, simbolo della vicinanza dell’Arma al territorio Lecchese e ai suoi cittadini.

Protagonista della serata sarà infatti la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maestro Andrea Bagnolo, che proporrà un repertorio ricco e coinvolgente, spaziando da composizioni classiche a medley moderni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.