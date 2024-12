FANFARA DEI BERSAGLIERI, DUE MOMENTI MUSICALI IN CITTÀ PER GLI AUGURI NATALIZI

LECCO – Come vuole la tradizione il prossimo fine settimana lecchese vedrà protagoniste l’allegria, la forza e la fierezza delle note della fanfara Bersagliere “Guglielmo Colombo” di Lecco. A chiusura dell’intenso e proficuo anno associativo 2024, la sezione “M.O.V.M. Col. Aminto Caretto” di Lecco e la sua fanfara, intendono omaggiare tutta la cittadinanza, gli sponsor, gli iscritti e tutti gli amici e simpatizzanti dei bersaglieri, con due appuntamenti a carattere musicale: il concerto di Natale e la sfilata augurale per il centro cittadino.

Venerdì 13 dicembre alle 21 all’auditorium della “Casa dell’economia” in via Tonale 30 a Lecco, la fanfara Bersagliere “G. Colombo” allieterà la serata con un ricco repertorio di brani a carattere bersaglieresco ed arrangiamenti per fanfara di brani d’opera e popolari, il tutto diretto come sempre dall’instancabile capo fanfara Luca Losa. Presentatore ed intrattenitore della serata, l’impareggiabile ed impeccabile Silvio Beccaria. L’ingresso alla serata è libero.

Numerose le autorità dell’associazione nazionale bersaglieri ANB che hanno già espresso la loro presenza all’evento, oltre che ad altrettante autorità civili del territorio manzoniano. In particolare la fanfara e la sezione bersaglieri di Lecco sono onorate di avere come ospite una personalità femminile di spicco per tutta l’ANB, la signora Stefania Camilla Caretto, pronipote del Colonnello dei bersaglieri Aminto Caretto, insignito della Medaglia d’oro al valor militare e deceduto sul fronte russo durante il secondo conflitto mondiale, al quale è intitolata anche la sezione lecchese.

Domenica 15 dicembre dalle 10 in poi, presso il monumento dei Caduti a Lecco, la fanfara sarà parte attiva alla cerimonia dell’inaugurazione della nuova targa bronzea commemorativa dell’inventore Pietro Vassena (1897-1967), divenuto famoso per l’impresa del sommergibile C3, da lui progettato e costruito. Successivamente prenderà il via la sfilata per le vie del centro storico di Lecco, durante la quale la fanfara si esibirà nei punti nevralgici cittadini e percorrerà le strade a passo di corsa fino a giungere presso l’abitazione delle famiglie Colombo Luigi ed Antonio, noti imprenditori edili lecchesi, sponsor ufficiali del gruppo e pronipoti del fondatore al quale è intitolata la fanfara bersaglieri di Lecco: Bersagliere Guglielmo Colombo.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale al ristorante L’Orsa maggiore di Lecco. A tutti i partecipanti agli eventi in programma, alle autorità che interverranno e a tutta la cittadinanza lecchese, la sezione ANB di Lecco, il presidente Stefano Mainetti, il consiglio direttivo della fanfara e tutta la fanfara bersaglieri di Lecco, porgono i loro “bersagliereschi” e sinceri auguri di un sereno e felice Natale.