ROBBIATE – Appende pinne e boccaglio al chiodo, almeno in ambito lavorativo, il 60enne Luciano Fascendini, sommozzatore dei vigili del fuoco, negli ultimi anni coordinatore del nucleo di Milano.

Nato a Lomazzo ma cresciuto a Mandello del Lario, Fascendini si è fatto ammirare non solo per le sue imprese, ma anche per l’impegno nella politica locale, prima nel suo paese d’adozione, poi ad Abbadia Lariana, con un incarico anche in Comunità Montana…