FASCIA DI GARANZIA, TRENI NON GARANTITI: ANCORA DISAGI IN STAZIONE

LECCO – Nuova settimana, nuovi disagi per i pendolari lecchesi: questa volta, la causa è stata lo sciopero indetto per oggi 12 gennaio.

A rassicurare i tanti pendolari che anche oggi necessitavano di spostarsi in treno erano presenti le consuete fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; purtroppo però, la mattinata ha mostrato ben altro.

La segnalazione arriva da un giovane studente lecchese, che, come molti altri, era in stazione in attesa del treno delle 8:20 per Milano Centrale. Un treno in fascia garantita, ma che per Trenord in realtà non lo era: lo si scopre andando a consultare la lista dei servizi minimi garantiti, che indica come l’azienda svolgerà un servizio sensibilmente ridotto in quelle fasce. Per Trenord, sostanzialmente, ogni treno da Lecco a Milano dopo le 8 e prima delle 9 non è assicurato.

La domanda del giovane pendolare è semplice: “perché affermare di avere una fascia di garanzia, quando in realtà sono garantiti davvero pochi treni?”

A fare le spese di questo tipo di comunicazione, come spesso è già capitato, sono sempre i pendolari.

RedCro