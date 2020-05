ROMA – La pagina è intitolata “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” e in sostanza cerca di proporre le risposte a quelle “domande frequenti” (comunemente note come FAQ – occhio alla pronuncia…).

In realtà, come noto le famose risposte non sono sempre chiarissime, e capire da domani 4 maggio come ci potremo muovere tra autorizzazioni, Dpi, congiunti, allenamenti, trasporti, località e quant’altro resta spesso un “caos”.

Ma almeno la pagina governativa c’è. Provate a trovare qui le soluzioni ai vostri dubbi sull’ultimo DPCM, quello datato 26 aprile:

> LE F.A.Q. DELLA “FASE DUE”