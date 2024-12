FATTORE LECCO “TIRA LE ORECCHIE” AL COMUNE SUI PARCHEGGI PER I DISABILI

ecoisole di Silea, posizionate in piazza Affari e via Nava – ha dichiarato il gruppo Fattore Lecco – È sicuramente il segno di un’attenzione crescente all’ordine e alla pulizia della città: i negozi del centro potranno conferire alcuni rifiuti senza vincoli di orario, evitando di dover esporre per forza la sera con conseguente esposizione dei sacchi in orari di afflusso turistico e commerciale»”. LECCO – “Abbiamo accolto con soddisfazione l’installazione delle nuove, posizionate in piazza Affari e via Nava – ha dichiarato il gruppo– È sicuramente il segno di un’attenzione crescente all’ordine e alla pulizia della città: i negozi del centro potranno conferire alcuni rifiuti senza vincoli di orario, evitando di dover esporre per forza la sera con conseguente esposizione dei sacchi in orari di afflusso turistico e commerciale»”.

C’è però una nota stonata: “Ci siamo accorti che in via Nava la casetta è stata posizionata dove prima c’erano i parcheggi riservati ai diversamente abili. Abbiamo chiesto prontamente spiegazioni agli uffici comunali per una sistemazione che ci è subito sembrata inadatta o, almeno, facilmente fraintendibile. Ci hanno, infatti, rassicurati che si tratta di un disguido temporaneo: già in settimana verrà corretta la segnaletica orizzontale, cancellando la vecchie strisce gialle e ricollocando in nuova posizione gli stalli riservati alle persone con disabilità”.