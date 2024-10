FAUNA SELVATICA, DA REGIONE 60 MILA EURO AD AMBITI E COMPRENSORI DI CACCIA

LECCO – “La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, il riparto del contributo economico per l’annualità 2024 riconosciuto ai Comitati di gestione degli ambiti territoriali (ATC) e comprensori alpini di caccia (CAC) per lo svolgimento delle attività.

Con questo provvedimento è stato concesso ai comitati degli ATC e CAC un contributo complessivo di 60.000 euro sull’esercizio finanziario 2024 per la realizzazione di interventi di gestione faunistica in zone di ripopolamento e cattura o per la partecipazione alla sorveglianza sanitaria della fauna selvatica …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS