TEATRO AMATORIALE: VALERIA BIANCO RIELETTA PRESIDENTE LECCO-COMO

LECCO – La Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) delle province di Lecco e Como ha rinnovato il suo comitato, confermando l’impegno verso la promozione del teatro amatoriale sul territorio. Valeria Bianco (compagnia teatrale Namasté, Lecco) è stata rieletta presidente, in riconoscimento dell’appassionato lavoro svolto finora.

Accanto a lei, il nuovo comitato, quasi completamente al femminile, vede la partecipazione di Margherita Villarusso (compagnia teatrale Le Gocce, Civate) e Laura Bernasconi (compagnia teatrale I Nuovi del Mulino, Fino Mornasco) e dell’inossidabile Riccardo Arigoni (compagnia teatrale Il Cenacolo Francescano, Lecco), ben conosciuto nel panorama del teatro amatoriale lecchese. L’obiettivo principale è rafforzare ulteriormente la FITA e sostenere con ancora più energia il teatro amatoriale e i suoi interpreti.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora, ma il nostro impegno non si ferma qui. Abbiamo progetti per il futuro e l’intenzione di fare ancora di più per coinvolgere nuove realtà e ampliare le nostre attività” ha dichiarato Valeria Bianco, esprimendo l’entusiasmo per questo nuovo capitolo.

La Federazione Italiana Teatro Amatori è una delle principali associazioni in Italia a supporto del teatro amatoriale, con oltre 1.400 compagnie teatrali e più di 25.000 iscritti. Attraverso una rete diffusa su tutto il territorio nazionale, la FITA promuove il teatro come forma d’arte accessibile a tutti, favorendo la crescita culturale e artistica delle comunità locali.

Con una presenza consolidata anche nelle province di Lecco e Como, FITA organizza rassegne, corsi di formazione e iniziative volte a valorizzare il talento di attori non professionisti. Il suo impegno costante contribuisce a mantenere vivo l’amore per il teatro, creando spazi di espressione e aggregazione per appassionati di ogni età.