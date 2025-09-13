FEDERCANOA: ANTONIO ROSSI È IL NUOVO PRESIDENTE

ROMA – Il lecchese Antonio Rossi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il tre volte oro olimpico, unico candidato, è stato eletto con 3.587 voti, pari al 96,17% delle preferenze, durante l’assemblea nazionale straordinaria elettiva al Foro Italico di Roma.

“Grazie per la vostra fiducia – ha detto Rossi – andiamo avanti per il nostro movimento e per la canoa. La parola d’ordine sarà continuità, ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio, vicino alle società sportive. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti”.

“Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere migliore visibilità. Per quanto riguarda il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Luciano Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”, ha concluso Antonio Rossi.