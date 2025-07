FEDERCANOA: ANTONIO ROSSI PRESIDENTE AD INTERIM. VUOLE RESTARE

LECCO – Luciano Buonfiglio, dopo la sua elezione a presidente del CONI al posto di Giovanni Malagò, ha formalizzato le dimissioni dalla presidenza della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), segnando un importante passaggio di consegne nel mondo dello sport italiano.

Il consiglio della FICK ha ratificato le dimissioni di Buonfiglio e ha nominato come presidente ad interim l’ex campione olimpico lecchese Antonio Rossi, già vicepresidente vicario della federazione, che guiderà la Federcanoa fino alle nuove elezioni previste entro novanta giorni dal 30 giugno.

“Ci saranno le elezioni, ma mi piacerebbe molto essere eletto”, ha commentato Antonio Rossi.

Buonfiglio ha annunciato anche la convocazione di un consiglio federale d’urgenza per affrontare il caso del presidente della Federazione Pentathlon, Bittner, squalificato per 20 mesi per presunto uso indebito delle carte di credito federali, dimostrando attenzione anche alle altre problematiche che coinvolgono il mondo sportivo italiano.